​​​​​​​المئات في تل كوجر يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان: حرية القائد آبو هي حريتنا

ضمن سلسلة ردود الفعل المستنكرة لاستمرار العزلة على القائد أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي، تظاهر المئات من أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات سياسية ووجهاء عشائر المنطقة.

في مدخل الناحية الواقع شمال تل كوجر، بدأت المظاهرة، وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "حرية القائد أوجلان هي مفتاح السلام للشرق الأوسط"، "لا لسجن ايمرالي... نعم لحرية القائد آبو"، "حرية القائد آبو هي حريتنا... مقاومة كريلا هي كرامتنا".

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الناحية وسط تل كوجر وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر، نواف خدعان، كلمة شجب فيها استمرار سياسات العزلة المفروضة على القائد، وأشار أن استمرار النظام التركي باضطهاد الشعوب التواقة للحرية والضغط على القائد لن يثنيهم عن النضال والسير في نهجه الذين يروه الحل الأمثل لأزمات الشرق الأوسط.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان "الحرية لأوجلان، لا للعزلة المفروضة في إمرالي".

(ك-ع/آ)

ANHA