​​​​​​​المئات في تل كوجر يشيعون جثمان الشهيد علي أحمد المحمد

توجه المئات من الأهالي صوب مزار الشهداء في ناحية تل كوجر للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد علي أحمد المحمد الذي استشهد أثناء تأديته لمهامه العسكرية في ناحية جل آغا في الـ 4 من كانون الأول الجاري.

واستقبل الأهالي جثمان الشهيد من أمام مدخل ناحية كركي لكي ومن ثم توجهوا به صوب مزار الشهيد عقاب أسود بناحية تل كوجر.

وبدأت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالتزامن مع الوقوف دقيقة الصمت من قبل المشيعين، ومن ثم أشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محي الدين خيركي بالبطولات التي قدمها ولا يزال يقدمها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية التي قدمت الشهيد تلو الشهيد "لتعيش شعوب المنطقة متحابين متآخين وأحرار".

وباسم عائلة الشهيد علي أحمد المحمد ألقى شقيقه كلمة عاهد فيها بإكمال مسيرة أخيه الشهيد وسائر شهداء الحرية حتى الوصول إلى الهدف الذي دفعوا دماءهم في سبيله.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لعائلته ليوارى بعدها الثرى في مثواه الأخير إلى جانب جثامين رفاق دربه.

(ك ع/مـ)

ANHA