​​​​​​​المئات في تل براك يتظاهرون ضد الهجمات التركية ويؤكدون استعدادهم لمقاومتها

وشارك في المظاهرة التي انطلقت اليوم من دوار الفرن، جنوب الناحية، المئات من أهالي ناحية تل براك والمؤسسات المدنية والعسكرية، وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة قوات قسد أمام هجمات الاحتلال التركي "عاشت مقاومة قسد"، "يسقط الاحتلال التركي"، "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد"، ليتوقف المتظاهرون بعدها عند دوار الشهداء، وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في الناحية، حنان سليمان، كلمة نددت فيها بهجمات المحتل التركي على المدن والبلدات واستهداف المواطنين.

وناشدت الشعوب المناضلة دعم ومساندة مقاومة شعب شمال وشرق سوريا في وجه هجمات الاحتلال التركي، وأضافت: "هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا تقابَل بصمت دولي من قبل منظمات حقوق الإنسان وحقوق الأطفال"، وأكدت أن هجمات الاحتلال على شمال وشرق سوريا ستقابَل بمقاومة شعبية من قبل جميع الأهالي وسيحافظون على مكتسبات ثورتهم.

من جهته، شجب الإداري في مجلس ناحية تل براك، وناس العبد الله، قصف الاحتلال التركي للقرى الآمنة أيضاً، وأكد وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي اعتبرها "المدافعة عن حرمة الأراضي السورية في وجه أطماع المحتل التركي".

وفي الختام، ناشد جميع الشعوب التواقة إلى الحرية التكاتف وتصعيد وتيرة النضال للضغط على حكومة الاحتلال التركي وردعها والحد من ممارساتها اللا إنسانية تجاه شعب شمال وشرق سوريا.

لتنتهي المظاهرة بالهتافات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(ع ع/ آ)

ANHA