​​​​​​​المئات في قامشلو يعزون ذوي الشهيد عمران ويجددون العهد بتصعيد النضال ضد القوى المحتلة

قدم المئات من أهالي مدينة قامشلو والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية، واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الحماية الذاتية عمران عثمان (لوند قامشلو)، والذي استشهد في 1 أيلول من الشهر الجاري اثناء تأديته لواجبه العسكري.

ونصبت خيمة العزاء امام منزل الشهيد عمران الكائن في حي الهلالية بمدينة قامشلو.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو شمسي خان كلو، شددت خلالها على ضرورة تصعيد النضال والسير على خطى الشهداء حتى دحر الاحتلال من أراضي شمال وشرق سوريا، وتحقيق النصر.

وعن أهداف الاحتلال التركي من شن الهجمات على شمال وشرق سوريا، تابعت بالقول: " هدفهم تهجير السكان الأصليين والتغيير الديمغرافي، وكسر إرادة الشعب الكردي ".

واختتمت حديثها مؤكدة على تشبثهم بأرضهم والاستمرار في المقاومة والنضال لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركية، وقالت:" المقاومة حياة، والنصر حليفنا".

ومن جهته، استذكر عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، عبد السلام عبدو، كافة الشهداء الذين حاربوا وناضلوا من أجل حماية شعبهم ووطنهم، وأشاد بدور أهالي شمال وشرق سوريا وبطولاتهم في مواجهة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة داعش.

وأكد عبد السلام بأن شعوب المنطقة "ستقاوم جميع الهجمات الهادفة لضرب مشروع الإدارة الذاتية، وكسر إرادة الشعوب عبر تكاتفها في وجه الاحتلال".

وفي الختام، قرئت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، ريفين شيخموس، وثيقة الشهيد عمران عثمان وسلمت لذويه.

(كروب/آ)

ANHA