​​​​​​​المئات في منبج: بروح مقاومة القائد سنصعّد نضالنا حتى نحقق حريته الجسدية

تعبيراً عن سخطهم حيال التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان وهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا، صدحت حناجر المئات من أهالي مدينة منبج بشعارات "لا حياة بدون القائد"، "بروح مقاومة القائد في إمرالي سنصعّد نضالنا حتى نحقق حريته الجسدية"، خلال مظاهرة منددة نظمتها لجنة حرية القائد في منبج تحت شعار "ندعو كافة الشرفاء والأحرار في العالم والمؤمنين بالمعايير والقيم الحرية الوقوف معنا مطالبين بحرية القائد".

شارك في المظاهرة أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ولجنة حرية القائد والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر والمؤسسات الخاصة بالمرأة والمجالس والخطوط ومنظمات المجتمع المدني.

انطلق المتظاهرون من دوار الميزان، رافعين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان، ولدى وصولهم إلى دوار المصب وسط المدينة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة لجنة حرية القائد هند داغستاني كلمة حمّلت فيها الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) المسؤولية الكاملة عن صحة القائد عبد الله أوجلان.

وأكدت "سنبقى على درب النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فحان الوقت لوجوده بين شعوب المنطقة، وإحلال السلام والاستقرار في أرجاء سوريا".

من جانبه، طالب الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي، خلال كلمة ألقاها في المظاهرة، بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأوضح أن الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية "يحاولون ضرب مشروع الأمة الديمقراطية المبني على فكر ونهج القائد عبدالله أوجلان، فهم يعلمون جيداً أن القائد هو مفتاح الحل لكافة المشاكل في الشرق الأوسط، ويسعى لخلاص الشعوب المضطهدة التواقة للحرية من العبودية والذهنية السلطوية".

وأكد أحمد الجميلي في ختام كلمته "يتكتمون على ما يعيشه القائد عبد الله أوجلان داخل الزنزانة الانفرادية في إمرالي، لأنهم يدركون أن أي رسالة تصل منه ستكون انطلاقة كبيرة لنا وستكون بوابة الوصول إلى الحرية في كافة أنحاء العالم".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان وممارسات دولة الاحتلال التركي.

(ش س/د)

ANHA