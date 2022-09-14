​​​​​​​المئات في كوباني يتظاهرون تنديداً بالعزلة على القائد عبد الله أوجلان

شارك في المظاهرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات المئات من أهالي مقاطعة كوباني.

رفع فيها الأهالي صور القائد عبد الله أوجلان، وحملوا شعارات "ضد العزلة والخيانة والاحتلال هلموا لمعركة الحرية"، "لا حياة بدون القائد".

انطلقت المظاهرة من أمام مبنى ناحية طاشلوك صوب القرية في الريف الشرقي لمدينة كوباني، وسط ترديد المتظاهرين شعارات "حان وقت الحرية"، "تسقط الفاشية التركية".

بعد وصولها إلى وسط قرية طاشلوك وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، كلمة ندد فيها بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، معاهداً بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأشار محمود في كلمته بأنهم "مهما فعلوا، وشددوا العزلة على القائد فلن يتمكنوا من النيل من إرادة شعب المنطقة، فمن كبر على فكر وفلسفة القائد لا يعرف الهزيمة".

وطالب محمود شعب المنطقة بالتحرك والنزول إلى الساحات للضغط على النظام التركي الفاشي لرفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ن ك/د)

ANHA