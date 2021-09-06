​​​​​​​المئات في كوباني يتظاهرون ضد خيانة PDK: قاتل شهداء جبال زندورا هو برزاني

وانطلقت المظاهرة التي خرجت تحت شعار "مسيرة الكرامة.. ضد الخيانة" من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وصولًا إلى ساحة الشهيد عكيد، مرددين الشعارات التي تندد بالخيانة والعمالة.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "قاتل شهداء جبال زندورا هو برزاني"، وصور الشهداء السبعة وصور شهداء آخرين ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية.

ولدى الوصول إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات سارة خليل.

وقالت سارة خليل في كلمتها "في وقت تتعرض فيه كردستان لهجمات شرسة من قبل دولة الاحتلال التركي تقوم قوات حزب الديمقراطي الكردستاني بخيانة أشقائه الكرد".

وأضافت سارة قائلة "كما يعيد التاريخ نفسه، يعيد الحزب الديمقراطي الكردستاني خيانته مرة أخرى ضد إخوتهم، وعليه يجب علينا أن نتحد ضد الخيانة لإنجاح الوحدة والأخوة ونقاوم ضد هذه الخيانة بيد واحدة لهزيمة الأعداء".

وشددت سارة على ضرورة رفع وتيرة النضال ومقاومة الخيانة من قبل المرأة الكردية قائلة "يجب على المرأة الكردية، على وجه الخصوص، أن ترفع من وتيرة نضالها في وجه الخيانة؛ لأن الخيانة بدأت ضد الشهيدة بيريتان التي ناضلت ضد الاحتلال وتعرضت للخيانة من قبل".

واستنكرت في ختام كلمتها الخيانة والهجوم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا واستشهاد سبعة مقاتلين.

تلا ذلك، إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات حسن موسى الذي قال "في الفترة الأخيرة كثفت الدولة التركية هجماتها الشرسة ضد المنطقة بكافة السبل، في الوقت الذي نجحت فيه الإدارة الذاتية بإحراز تقدم سياسي ودبلوماسي على الصعيد العالمي".

وتابع قائلًا "تواطأ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وشن هجومًا على مقاتلي الكريلا؛ ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، ونحن بدورنا نستنكر ونشجب ذلك الهجوم".

وقال حسن موسى إن "ذلك الهجوم يعطي ذريعة للاحتلال التركي باحتلال مناطق كردستان ويخدم مصالح الأعداء ضد مصالح الشعب الكردي وأخوة الشعوب".

وعاهد حسن بالسير على خطا الشهداء، وطالب بإيقاف ما أسماه بالمهزلة التي تزعزع أمن واستقرار شعب المنطقة.

(م ع/ج)

ANHA