​​​​​​​المئات في كوباني يحتفلون بتخرج 32 طالباً وطالبة من جامعة كوباني - تم التحديث

أقيم الحفل اليوم الخميس؛ في مركز باقي خدو للثقافة والفن وسط حضور كبير للأهالي.

كما حضر الحفل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، محمد شاهين الذي ألقى كلمةً قال فيها "إننا نعيش اليوم لحظاتٍ تاريخية، على مؤسساتنا التربوية والطلبة المتخرجين أن يعوا جيداً أن الحصول على الشهادة لا يعني أن نعمل بها لمصالحنا المادية، بل نعمل لبناء مجتمعٍ أخلاقي ذو قيّم ومبادئ سامية يحارب من أجل تاريخه وثقافته".

من جانبه أشار الرئيس المشترك لجامعة كوباني، شرفان مسلم، أن تخرج الطلبة من الجامعات في ظل الأوضاع العصيبة التي تمر بها المنطقة هو الرد الأنسب على الجهات التي تحارب الإدارة الذاتية الديمقراطية، وكذلك على الجهات التي تحارب التعليم في شمال وشرق سوريا.

مضيفاً "إنهم يسعون لإبادتنا؛ فها هم في جبال كردستان مقاتلو الكريلا الأحرار يجابهون الأسلحة الكيماوية التي تستخدمها الدولة التركية ضد إرادة الشعب الكردي، يجب أن نفكر بهؤلاء، بالعمل الجاد سنعلن أننا نرد الدين لهؤلاء".

كما ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لجامعة روج آفا، شيندا داوود، كلمة؛ أكدت فيها "لقد حققنا هذا الحلم من خلال افتتاح المدارس والجامعات وتخريج الطلبة باللغة الأم، يعود فضل ذلك إلى تضحيات الشهداء وثورة 19 تموز وإرادة وإصرار شعبنا، سنستمر بهذا النضال في مدارسنا وجامعاتنا ونحقق مستقبلاً زاهراً لأبنائنا".

من جانبه تحدث الرئيس المشترك لجامعة الشرق في الرقة، حسن العيسى، وقال في كلمة ألقاها "إننا اليوم على بعد مئات الأمتار من مزار الشهداء الذي يضم المئات من هؤلاء الأبطال الذين ننعم بالأمان ونحقق أحلامنا بفضلهم، إننا فرحون بأن نستمر في بناء ما بدأ به هؤلاء الشهداء".

خلال حفل التخرج عرضت كلمة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على شاشة كبيرة، حيا فيها عبدي الطلبة المتخرجين وكوادر الجامعات الثلاث في شمال وشرق سوريا مضيفاً "إننا سعداء جداً بهذا التخرج، إنكم تحققون أحلامنا، وتحصلون على نتائج تعبكم وإصراركم على الدراسة في ظروف صعبة خلال 10 أعوام من الحرب، وتؤكدون على أن التضحيات الكبيرة أتت بنتائج إيجابية، إننا على يقين بأنكم ستلعبون دوراً محورياً ومهماً في المرحلة القادمة من تاريخ شعبنا".

وعقب ذلك عزف الفنان الشعبي أحمد دالي عدد من المقاطع الموسيقية، كما وقدمت فرقة فجين للغناء عروض فنية، إلى جانب فرقة آرارات التي قدمت بدورها عدد من العروض الغنائية في ختام الحفل.

(ز س/د)

ANHA