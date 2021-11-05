​​​​​​​المئات في حلب يتظاهرون ضد الاحتلال والخيانة

التظاهرة نظمت من قبل اتحاد الشبيبة الثورية السورية، وتجمّع المشاركون أمام مركز الاتحاد الواقع في القسم الغربي من حي الشي مقصود.

رفع المتظاهرون أعلام اتحاد الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها (انضموا إلى معركة الحرية).

وجاب المشاركون في التظاهرة عددًا من شوارع الحي، وهتفوا بالشعارات التي تنادي بتصعيد النضال ضد المحتل التركي لتحرير المناطق المحتلة ومساندة مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

توقف المتظاهرون بالقرب من مجلس حي الشهيد كلهات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت عضوة حركة المرأة الشابة، ذكية مصطفى، كلمة أشارت فيها إلى ضرورة التكاتف "لحماية الشعب من نيران الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، والتي تهدد مكتسبات الشعب الكردي المتحققة إبان الثورة المعلنة في التاسع عشر من تموز".

وتابعت ذكية حديثها بالإشارة إلى المقاومة البطولية لمقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والتي مر عليها 6 أشهر "جعلت الدولة التركية عاجزة وتلجأ إلى استخدام مختلف صنوف الأسلحة منها الكيماوية المحرمة دوليًّا".

كما نوّهت ذكية خلال كلمتها إلى أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني "سيسجلها التاريخ في صفحاته السوداء؛ لأنه عمل على قتل إخوته في الدم في خليفان وساند الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي".

وأضاف ذكية "التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا تقع في خانة إنهاء وجود الكرد"، ودعت "جميع الأحرار إلى الاتحاد في وجه تلك الاعتداءات لدرء الخطر التركي ومحاسبته على جرائمه اليومية".

وأنهت ذكية حديثها بالتأكيد على وجود استمرار المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، لأن مفاتيح الحل الشامل للشرق الأوسط تكمن في تحرير القائد أوجلان.

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدعو إلى تصعيد النضال ضد الاحتلال.

(م ع/م)

ANHA