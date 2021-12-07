​​​​​​​المئات في عين عيسى يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها أهالي ناحية عين عيسى ومهجّرو مقاطعة كري سبي من دوار الانضباط العسكري وصولاً إلى دوار البلدية وسط الناحية.

وحمل المشاركون خلال مسيرتهم يافطات كتب عليها "لا حياة بدون القائد" وصوراً للقائد عبد الله أوجلان والشهداء، بالإضافة إلى أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بحرية أوجلان وتندد برئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان "يسقط يسقط أردوغان عاش القائد أوجلان".

وعند وصول المسيرة إلى دوار البلدية، ألقى صالح الحجي كلمةً باسم أهالي ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض قال فيها إن "الدولة التركية المحتلة تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بسبب الاستمرار باعتقال القائد عبد الله أوجلان وفرض عزلة مشددة عليه في سجن جزيرة إمرالي.

وأضاف "مهما حاولت الفاشية التركية تغييب القائد جسدياً، فإنه حاضر بفكره وفلسفته بيننا، لذلك كسرت شعوب المنطقة قضبان السجن، وهو حر بفكره بيننا".

وأنهى كلمته بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على تركيا من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(ج)

ANHA