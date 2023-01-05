​​​​​​​المئات في السليمانية يستقبلون جثمان الشهيدة آفين كوي استعداداً لتشييعها

وصل جثمان عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كويي) قبل قليل إلى مدينة السليمانية، حيث كان في استقبال الجثمان عائلة الشهيدة أفين والمئات من أهالي المدينة وأعضاء وممثلين عن الأحزاب الكردستانية في المدينة.

ويتواجد حالياً جثمان المناضلة أفين كوي في مسجد أحمد حاجي علي في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية، وبعد مراسم رسمية، سيتم نقلها إلى مزار الشهداء في جبال قنديل لتوارى الثرى.

واستشهد 3 مناضلين كرد وأصيب 3 آخرون، في 23 من كانون الأول/ديسمبر الفائت في العاصمة الفرنسية باريس، نتيجة لهجوم مسلح على مركز أحمد كايا في شارع إنجين ومركزين كرديين.

ونتيجة الهجوم المسلح استشهدت عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كويي)، والفنان الكردي مير بروار والوطني عبد الرحمن كزل.

(م)