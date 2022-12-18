خرج أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، اليوم الأحد في مظاهرة؛ تنديداً بالحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، حاملين يافطات كتبت عليها "نطالب بسحب حواجز الفرقة الرابعة من الطرق المؤدية لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية"، "لا للحصار على الشيخ مقصود والأشرفية"، "نطالب بحرية التنقل بين حلب والشهباء وباقي المحافظات السورية"، "لا للحصار الخانق لا للحرب"، "لن نستسلم من حقنا العيش بحرية"، "لا للحصار لا لحصار أطفالنا"، "لن نركع للظلم المقاومة حياة"، "لا تحاربونا في لقمة عيشنا".

وانطلقت المظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب لتجوب شوارع الحي الرئيسة وسط ترديد الشعارات "المقاومة حياة"، "الشعب السوري واحد"، لتقف أمام حاجز "الفرقة الرابعة" التابعة الحكومة دمشق في الشيخ مقصود، ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي كلمة أكد فيها "بالمقاومة والإرادة حققنا ما نريد وسنحقق ما نريد أيضاً".

وحمّل الشبلي حكومة دمشق مسؤولية؛ ما يجري في سوريا من دمار وخراب وقال: "لقد حاربونا بقوتنا ولكن لن نرضخ لهم فنحن سوريا وسوريا لنا جميعاً"، مؤكداً "بمقاومتنا وقفنا أمام محاولات تقسيم سوريا وحافظنا على وحدتها".

'لن نستسلم'

نوه الشبلي إلى أن حكومة دمشق تحاصر شعبها وقال: "قانون قيصر يحاصر سوريا، ولكن هناك قيصر حكومة دمشق أيضاً وقيصر المعابر؛ ليجبرونا على الرضوخ لسياستهم لكننا نعاهدهم بالمقاومة وعدم الاستسلام والتمسك بالأرض وأخوة الشعوب والعيش المشترك".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعرات التي تحيّي مقاومة الأهالي وتندد بالحصار المفروض عليهم

الشهباء

وفي السياق، خرج المئات من قاطني مخيم برخدان بناحية فافين في مقاطعة الشهباء بمظاهرة؛ للتنديد بالحصار المفروض على المقاطعة.

وانطلقت المظاهرة من الطريق الواصل بين المخيم وقرية وحشية، وسط حمل المتظاهرين يافطات كتب عليها "حصاركم يقتل الشعب السوري"، "الحصار كارثة إنسانية بحق المهجّرين والمخيمات في الشهباء"، "حصاركم لن يضعف مقاومتنا"، "نطالب بفك الحصار الجائر على المهجّرين وعودة أهالي عفرين لديارهم وطرد المحتل التركي"، مرددين شعارات تحيّي مقاومة أهالي إقليم عفرين المهجّرين، وتندد بالحصار الخانق عليهم.

ولدى وصول المظاهرة أمام مركز المصالحة الروسية في قرية الوحشية بناحية فافين في المقاطعة، أدلي ببيان، قرئ باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مخيم برخدان، نهال عيسى، وباللغة الكردية من قبل عضو المجلس شورش عيسى.

وأكد البيان أن "مهجّري عفرين وأهالي الشهباء يتعرضون لأسوأ حصار تفرضه الحكومة السورية وتمنع دخول المواد الإغاثية والأدوية والمحروقات والمستمرة منذ 4 سنوات؛ ما تسبّب بحرمان آلاف الطلبة من الالتحاق بمدارسهم؛ نتيجة عدم توفر مازوت التدفئة في المدارس".

أشار البيان إلى "أن صمت روسيا حيال الحصار يخل بالدور الروسي وحيادتها، فهي ملزمة بإنهاء الحصار على مهجّري عفرين والشهباء والمساعدة في إدخال جميع احتياجات الشعب".

طالب البيان "المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لأخذ العلم وتقديم الدعم وممارسة الضغط على سوريا وروسيا لفك الحصار والالتزام بالقوانين الإنسانية"، مشدداً "مهما اشتد الحصار؛ فلن يكسر إرادتنا ومقاومتنا ونضالنا حتى تحرير الأرض والعودة إليها".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الأهالي، وتندد بالحصار المفروض عليهم.

(كروب/ف)

ANHA