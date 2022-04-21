​​​​​​​المئات في الشهباء يشاركون في مراسم تشييع غيابية للشهيدة ستيرك عفرين

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في الكومين الرابع في قرية بابنس التابعة لناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم تشييع غيابية للشهيدة في قوات الدفاع الشعبي ستيرك عفرين الاسم الحقيقي حميدة محمد والتي استشهدت في 17 نيسان عام 2017 في منطقة كاتو.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأروح الشهداء، بعدها قدمت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين ثريا حبش التعازي لذوي الشهيدة ستيرك عفرين، وقالت" نتقدم بالتعازي لذوي الشهيدة ستيرك عفرين التي روت بدمها الطاهر تراب الوطن المحتل".

وتابعت ثريا حبش حديثها" الان وفي خنادق المقاومة في جبال كردستان، يتواجد المئات والالف أمثال ستيرك وبارين وارين يتصدون ويتسمكون بخيار المقاومة للتصدي لهجمات الاحتلال التركي على منطقة زاب وجبال كردستان بشكل عام، يقامون من يسعى لمحو جذورهم وثقافتهم".

واستكملت ثريا حبش حديثها" نقف خلف أبنائنا الذين يقاتلون في جبال كردستان، ندعمهم ونحي مقاومتهم، ومستعدون ان نحمل السلاح ونحارب معهم ضد ذلك المحتل ومرتزقه الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واختتمت ثريا حبش حديثها بتأكيدها على مواصلة النضال والمقاومة بوجه الاحتلال التركي وأعوانه حتى تدمير مخططاتهم وتحرير كافة المناطق المحتلة.

اما الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين كولي محمد فنوهت الى ان "الخيانة التي تقوم بها عائلة البرزاني المتمثلة بحزب الديمقراطي الكردستاني ليست بجديدة وهدفها مساعدة الاحتلال لاقتلاع جذور الكرد ".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيدة ستيرك عفرين وسلمته لذويها، وسط ترديد الشعارات التي تحي الشهداء وتمجد تضحيتهم.

(م)

ANHA