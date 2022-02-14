​​​​​​​المئات في الرقة ودير الزور: حرية القائد أوجلان حرية العالم أجمع

تظاهر المئات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وأهالي مدينة الرقة وريفها في ساحة دوار النعيم وسط المدينة رافعين يافطات كتب عليها "15 شباط وصمة عار على جبين الإنسانية، تسقط المؤامرة الدولية بحق القائد آبو، المؤامرة الدولية على القائد أوجلان مؤامرة على الشعوب المضطهدة".

وجاب المتظاهرون شوارع المدنية ليتوقفوا عند دوار الساعة جنوب المدينة، ليبدأ برنامج التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل ابتسام الأحمد، وأخرى باسم لجنة القائد من قبل فيصل البيرم.

جاء في كلمة مجلس عوائل الشهداء "لاتزال الدول التركية والدول الاستعمارية تفرض العزلة على القائد أوجلان وتضرب كافة الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط، ظناً منها أن اعتقال القائد سينهي مشروعه، إلا أن فكره ينتشر في العالم بأسره"، مطالبة "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة العمل على إطلاق سراح القائد؛ لأنه يطالب بحرية كافة شعوب العالم".

بدوره، أدان العضو في لجنة القائد، فيصل البيرم "استمرار المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، وسط صمت دولي فاضح حيال الانتهاكات التركية بحق القائد وشعوب المنطقة، بهدف ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وسحق الحريات والقضاء على الشعوب المطالبة بالحرية".

اختتم فيصل البيرم كلمته قائلاً " تجمع أهالي مدينة الرقة اليوم لمطالبة منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح القائد بأسرع وقت؛ لأن حرية القائد أوجلان حرية العالم أجمع".

تنديداً بالمؤامرة الدولية.. مجلس المنطقة الشمالية ولجنة المرأة ينظمان خيمة اعتصام

في السياق ذاته؛ نظم مجلس المنطقة الشمالية في بلدة الصور ولجنة المرأة في دير الزور، اليوم الإثنين، خيمة اعتصام تنديداً بالمؤامرة الدولية والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

زينت الخيمة التي نصبت في ساحة المجلس ببلدة الصور، بصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "المؤامرة على القائد أوجلان تعني مؤامرة على الإنسانية والحرية"، "حرية القائد حرية الشعوب".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة تجمع نساء زنوبيا، روعة المحمد، كلمة باسم النساء في دير الزور، وقالت: "باسم كل امرأة حصلت على حقوقها بفضل فكر القائد العظيم الذي غدرت به كل الدول المناهضة لحرية الشعوب (في إشارة إلى القائد أوجلان)، نقول بأنك ستبقى قائدنا إلى الأبد سواء كنت سجين بجسدك ولكنك حر بفكرك وفلسفتك".

ومضت قائلة: "من هنا من أراضي دير الزور نطالب كل المنظمات الإنسانية ودول العالم بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، والنظر في ملفه نظرة إنسانية وليست نظرة مصالح دول".

أضافت: "اليوم نحن شعوب سوريا جمعاء أصبحنا شهود عيان على مَن دعم الإرهاب في سوريا وهو أردوغان ومَن حارب الإرهاب في سوريا وهو القائد أوجلان".

كما ألقت مريم الحسن، كلمة باسم لجنة الشبيبة في بلدة الصور، أكدت فيها على أن القائد أوجلان سيبقى رمزاً للحرية.

زادت بالقول: "إن أطفالنا ونساءنا وشبابنا سيكونون مخلصين لأفكار القائد النضالية في محاربة المحتل حتى آخر قطرة دماء، فالذي دافع عن فلسطين وسوريا وكردستان هو القائد أوجلان، أما الذي تاجر باسم فلسطين ودماء السوريين هو أردوغان ومرتزقته".

الجدير بالذكر أن أهالي شمال وشرق سوريا، ينظمون كل عام في الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية، سلسلة من الفعاليات التي تدين المؤامرة بحق القائد عبد الله أوجلان وتستنكرها.

وكان القائد أوجلان قد اعتقل في الـ 15 من شباط 1999 إثر مؤامرة دولية طالته في العاصمة الكينية نيروبي.

(كروب/ ف)

ANHA