​​​​​​​المئات في النواحي الجنوبية لمقاطعة الحسكة يتظاهرون ضد هجمات تركيا والصمت الدولي

انطلقت المظاهرة من ساحة الشدادي العامة، نحو ساحة القائد أوجلان في الناحية، ورفع المتظاهرين يافطات منددة بجرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، وصور القائد أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وعقب تجول المتظاهرين في الشوارع الرئيسة للناحية، وقفوا دقيقة صمت، لتتحول المظاهرة بعده إلى وقفة احتجاجية، تخللتها العديد من الكلمات.

حيث أدان الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، علاء السلوم، بأشد العبارات هجمات جيش الاحتلال التركي على المواطنين الآمنين في كوباني ومناطق ريف تل تمر وزركان، التي أدت إلى وقوع شهداء من أبناء المنطقة.

وقال: "هذه الهجمات لن تثني عن عزيمتنا لمواصلة درب النضال، حتى ننال الحرية المطلقة"، مؤكداً "أننا الصف الثاني بعد قواتنا العسكرية وكلنا مشاريع شهادة".

ومن جهتها، انتقدت عضوة دار المرأة في ناحية الشدادي, أمية الوردي، الصمت الدولي حيال جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها المستمرة على شمال وشرق سوريا، داعية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، والضغط على الاحتلال التركي لإيقاف هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

بدوره أكد عضو مؤسسة الأوقاف في الشدادي، أحمد الأسعد، أن هذه الهجمات غايتها إضعاف مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لافتاً إلى أن تكاتف مكونات المنطقة كفيل بصد هذه الهجمات وإفشال مخططات الدول المعادية لشعوب المنطقة.

واختتمت الوقفة بتأكيد المشاركين على ضرورة تحرير الأراضي المحتلة، والتكاتف لدحر الاحتلال، وصدّ هجماته.

(ب د/أم)

ANHA