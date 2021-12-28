تحت شعار "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير" تظاهر اليوم الثلاثاء، المئات من مكونات مدينة الحسكة، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية زركان وتل تمر وكوباني، وبصمت الدول الضامنة في المنطقة.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من جسر المفتي الواقع في حي تل حجر وصولاً إلى دوار الشهيد سرحد، أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية.

رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية السورية، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "أوقفوا القتل والتدمير"، مرددين الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي.

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار شهيد سرحد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم استنكرت الناطقة باسم لجنة النشاطات في الإدارة العامة للمدارس بمقاطعة الحسكة، نسرين محمد، خلال كلمة لها، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أن تخوف الاحتلال التركي من مشروع الأمة الديمقراطية القائم في المنطقة، زاد من تخبطه، ودفعه إلى تصعيد هجماته على ناحيتي زركان وتل تمر واستهداف مدينة كوباني بطائراته المسيّرة، وقالت: "إن الاحتلال التركي دائماً يحارب المشروع الديمقراطي الداعي إلى الوحدة والحرية".

مضيفةً "إن المشروع الذي انبثق من فلسفة وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان، سيقف دائماً بقوة وإرادة ضد الاحتلال وسياساته الفاشية".

ووجهت نسرين محمد في ختام حديثها، رسالةً إلى الاحتلال التركي، قالت فيها: "نحن باقون وسائرون على فلسفة القائد عبد الله أوجلان، مهما حاول الاحتلال التركي الاعتداء على أراضينا، وإن أرض كردستان حرة وستبقى حرة، وسنبقى صامدون أمام جميع هجمات الاحتلال التركي".

فيما بيّن القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في مقاطعة الحسكة، شيار حج فتاح، أن هدف هجمات وجرائم الاحتلال التركي المستمرة بحق شعب شمال وشرق سوريا هو القضاء على إرادته.

واختتم قائلاً: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية، سنقوم بحماية أرضنا وشعوبنا وسنقف يداً بيد ضد جميع الهجمات التي تطال مناطقنا، مهما كلف الأمر".

لتنتهي المظاهرة، بترديد الشعارات التي تندد بهجمات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق شعب شمال وشرق سوريا.

(بـ ر/س ر)

ANHA