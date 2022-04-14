​​​​​​​المئات في الدرباسية يتظاهرون ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة الفاشية التركية

ضمن سلسلة ردود الفعل والمظاهرات التي تنظم من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، وبالتنسيق مع مجلس ناحية الدرباسية، خرجت اليوم مظاهرة في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، تحت شعار "الاتفاق مع الدولة التركية معاداة لكل الشعوب"، للتنديد بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK مع دولة الاحتلال التركي، التي تستعد لشن هجوم واسع على مناطق الدفاع المشروع ضد قوات الدفاع الشعبي.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، بمشاركة المئات من أهالي ناحية الدرباسية، وممثلي المؤسسات المدنية، مرددين الشعارات التي تدين خيانة وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي.

وتوقف المتظاهرون في ساحة الشهداء غرب ناحية الدرباسية، دقيقة صمت لتتحول إلى المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، تخللها إلقاء كلمتين باسم مجلس عوائل الشهداء، والإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

استنكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة كلش، خلال كلمتها تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وأكدت أن "خروج الشعب الكردي إلى الساحات، للتنديد بسياسة الخيانة هو رد الكرد الكبير على سياسة هذا الحزب".

أشارت فاطمة كلش إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK)) أداة بيد دولة الاحتلال التركي لتنفيذ سياستها التوسعية على حساب شعوب باشور، وإثارة الفتنة وخلق حرب أهلية بين الكرد".

وأكدت فاطمة كلش أن الشعب الكردي في روج آفا، سيقف في وجه الخيانة والعمالة، وعاهدت باسم مجلس عوائل الشهداء الاستمرار في التجمع والاحتجاج في الساحات حتى إعادة هذا الحزب إلى الطريق الصحيح.

بدوره، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إبادة الشعوب الكردستانية، وفي مقدمتها الشعب الكردي، وقال: "دولة الاحتلال التركي ترى وجود الشعب الكردي وانتصاراته خطراً عليها لأنها تخشى من إرادة وعزيمة الشعب الكردي الذي لن يتوانى عن النضال لتحقيق أهدافه في كردستان حرة".

وبيّن يونس أن الاحتلال التركي يسعى في هجماته إلى توسيع رقعة احتلاله، فيشن هجماته على شمال وشرق سوريا ويرتكب فيها المجازر والجرائم بحق شعوبها، كما في المناطق المحتلة "عفرين، وسري كانيه، وكري سبي"، من جهة، ويشن هجماته على مناطق الدفاع المشروع في باشور من جهة أخرى، في سبيل القضاء على القضية الكردية وكسر إرادة شعبنا في باشور بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK).

وتطرق يونس في حديثه إلى الجدار الفاصل الذي يُبنى من قبل حكومة الكاظمي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بين شنكال وروج آفا، وقال: "هذا الجدار من أجل فصل شنكال عن روج آفا، بتعليمات وأوامر من دولة الاحتلال التركي لاستكمال مخططاتها في المنطقة".

وطالب يونس الشعب الكردي بالخروج إلى الساحات والانتفاض في وجه سياسة الإبادة والخيانة، مؤكداً "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم مسلحي "بيشمركة روج" في باشور، لشن هجمات على قوات الدفاع الشعبي "الكريلا" في مناطق الدفاع المشروع، داعياً الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن العمالة لإعداء الكرد.

(ف)

ANHA