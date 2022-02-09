​​​​​​​المئات في الدرباسية يشيّعون جثمان مقاتل في قسد استشهد في حملة مطرقة الشعوب

توافد المئات من أهالي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها، منذ صباح اليوم، إلى مركز مجلس عوائل الشهداء في الناحية للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد حميد حسي إلى مثواه الأخير، بعد أن توجهوا في موكب من السيارات نحو مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري غرب الناحية.

ومع وصول الأهالي إلى مزار الشهيد رستم جودي، نظمت مؤسسة عوائل الشهداء مراسم تشييع، بدأت بوقوف المشيعين دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء حملة مطرقة الشعوب.

خلال المراسم، أشارت عضوة مجلس عوائل الشهداء عدلة مصطو إلى بطولات قوات سوريا الديمقراطية ومقاومة مكونات شمال وشرق سوريا ضد مرتزقة داعش في سجن غويران.

وقالت عدلة: "شعوب شمال وشرق سوريا وقفت إلى جانب قواتهم العسكرية خلال هذه الهجمة التي شنتها خلايا داعش، وكذلك ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا، وأثبتت للعالم أجمع أنها على خطا أبنائها الشهداء حتى تحقيق النصر والعيش بسلام".

بدوره، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عمران أوركيش: "بفضل الشهداء استطاعوا تخليص هذا الشعب من وحشية ومجازر داعش الذي تدعمه دولة الاحتلال التركي، فمهما كانت الصعوبات التي تواجهنا وحجم التضحيات، إلا أننا في قوات سوريا الديمقراطية عاهدنا أنفسنا وشعبنا بالسير على خطا الشهداء كحميد ورفاقه".

وأضاف أوركيش: "وعاهدنا شعبنا في شمال وشرق سوريا بالعمل والقتال ضد أي قوة تستهدف أمن واستقرار هذه الشعوب"، مؤكداً أنهم مستمرون في السير في درب المقاومة والنضال حتى دحر المحتلين.

عقب الانتهاء من إلقاء الكلمات، قرئت وثيقة شهادة حميد حسي من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء رزكار محمد، وسلمت لذويه، الذين أكدوا على استمرار دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية حتى تحقيق أهداف الشهيد حميد حسي وأهداف رفاقه الشهداء.

وانتهت المراسم بعد أن وري جثمان الشهيد حميد حسي الثرى في مزار الشهيد رستم جودي.

(أح/أم)

ANHA