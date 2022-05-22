​​​​​​​المئات في عامودا يعبرون عن دعمهم للكريلا وينددون بالاحتلال والخيانة

شارك في المظاهرة المئات من أهالي ناحية عامودا وممثلون عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الناحية، ورفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب والمرأة، وصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا"، "التعاون مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب".

انطلق المتظاهرون من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا وهم يرددون شعارات "لا لخيانة الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي"، "تحيا مقاومة قوات الدفاع الشعبي"، وصولاً الى دوار المرأة الحرة، ليقفوا بعدها دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا، زاغروس جيا، كلمة استنكر فيها خيانة وجرائم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته الاحتلال التركي في الهجوم على جبال كردستان قائلاً: "نبقى متضامنين مع قوات الدفاع الشعبي، وسنواصل مسيراتنا ونضالنا حتى تحقيق النصر".

وفي نهاية المظاهرة أحرق المتظاهرون في صورة أردوغان ونيجيرفان البرزاني مع ترديد الشعارات "لا للخيانة".

(ك ا / ف)

ANHA