​​​​​​​المضربون عن الطعام: إضرابنا مستمر حتى تتحقق مطالبنا

دخل الإضراب عن الطعام غير المحدود والمتناوب، التي بدأه سجناء حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية من أجل رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، يومه السادس.

واستلمت المجموعة الثانية مناوبة الإضراب، وهي تضم كلًّا من "سيبل كايا وشهريبان آكدره"، من السجينات آلا كامش و"هيفدا جلبي" في سجن بيبورت الفرع (ME).

السجينات السياسيات اللواتي استلمن مناوبة الإضراب عن الطعام أرسلن رسالة إلى الشعب، قلن فيها:

"معنوياتنا مرتفعة أثناء الإضراب، ونحن قد أعلنا عن أهداف الإضراب في كل مكان، وسنستمر في الإضراب حتى يتم رفع العزلة عن القائد، علاقاتنا قوية مع شعبنا، فثقة شعبنا تهبنا الأمل والقوة".