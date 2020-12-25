​​​​​​​المضربون عن الطعام في سجن آمد: سنقاوم حتى تحقيق مطالبنا

تتواصل حملة الإضراب المفتوح عن الطعام ضدّ العُزلة التي تطال القائد عبدالله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي.

وبدأت حملة الإضراب بتاريخ 27 تشرين الثاني من قبل المعتقلين السياسيين لحزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية في سجون كردستان وتركيا، ودخلت في يومها الـ 29 بمشاركة المجموعة 6 من المعتقلين.

وأكّد المعتقلون المضربون عن الطعام في السّجن المغلق ذو نموذج T في آمد، أنّهم سيناضلون ويقاومون حتى يتمّ تحقيق مطالبهم.

ودعا المعتقلون، الشّعب إلى تصعيد وتيرة النضال والمقاومة وتقديم الدّعم والمساندة لحملتهم.

(م)