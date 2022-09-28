​​​​​​​المدفعية والمسيّرات الإيرانية تقصف مقرات أحزاب ومناطق في هولير والسليمانية

وبحسب وكالة روج للأنباء، فقد جددت المدفعية الإيرانية قصفها على مناطق برادوست في جنوب كردستان، لليوم الخامس على التوالي، في حين لم تصدر حكومة جنوب كردستان أي بيان في هذا الشأن.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإيراني تجدد على مناطق برادوست وخاصة على “بربزين وسقر والوديان المحيطة بها”.

وأضافت أن “القصف تسبب بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين؛ كون المنطقة تحوي العديد من البساتين والمحاصيل الصيفية”، مؤكدة أنه نتيجة القصف المتواصل منذ خمسة أيام على التوالي أُجبرت أسر عديدة على مغادر المنطقة.

في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لرابطة الشيوعية الإيرانية، حسن رحمان، إن "عدة طائرات مسيّرة إيرانية قصفت مقرات جمعيتهم في زركويز القريبة من السليمانية منذ ساعات الفجر".

وأوضح أنه "لا نستطيع أن نفيد بأي معلومات حول الأضرار؛ لأن الهجوم والقصف مستمران حتى الآن".

من جانبه، أكد سعيد أماني، مسؤول في الجمعية الشيوعية، لـ rojnews أن القصف استهدف مقر جمعية الكادحين ثلاث مرات، ومقر الجمعية الثورية للكادحين 4 مرات".

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن قصف الطائرات المسيّرة المفخخة الإيرانية طالت مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني - إيران في قضاء كوي أيضاً.

الجدير بالذكر أن منطقتي برادوست وبالكايتي تتعرضان منذ 5 أيام على التوالي للقصف من قبل المدفعية الإيرانية، في حين لم تصدر حكومة جنوب جنوب كردستان حتى الآن أي بيان لإدانة القصف.

(ل م)