​​​​​​​المبعوثة الأممية تطالب باحترام السيادة الليبية وتشدد على وقف تدفق المرتزقة

ورحبت ويليامز في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بالمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق والتي استضافتها مدينة الغردقة في مصر، معتبرة أنها تطور إيجابي ضمن المسار الأمني العسكري.

واعتبرت أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًّا، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعًا.

وأشارت إلى أن خروقات حظر التسليح في ليبيا مستمرة، ولكن بوتيرة أخف في الفترة الأخيرة.

وطالبت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بأنه يتم التحضير لاجتماع رفيع المستوى تستضيفه مصر يضم أطرافًا ليبية مختلفة وذلك خلال الأيام المقبلة، وأن هذا الاجتماع سيضم شخصيات رفيعة المستوى.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع سيناقش عددًا من الملفات الخاصة بالأزمة الليبية بغية الوصول إلى حلول مختلفة، وأنه من المقرر أن يحضر الاجتماع شخصيات عسكرية ليبية من المستويات كافة أيضًا.

(ش ع)