قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف إن الجولة التالية من محادثات "صيغة أستانا" بشأن سوريا ستُعقد في خريف هذا العام، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

وأشار لافرنتييف إلى أن الدول "الضامنة" للمحادثات السورية قدمت آراء مختلفة بشأن مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية لتحل محل جنيف.

وقال إنه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالقمة الروسية الإيرانية التركية، التي تم تأجيلها منذ فترة طويلة بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال لافرنتييف إن "الشركاء الإيرانيين أكدوا لنا الآن أن وضع كورونا في بلادهم طبيعي تماماً، وبالتالي، فهم مستعدون لاستضافة هذه القمة"، مضيفاً أن البيانات الخاصة بعقد القمة ستعتمد على الجداول الزمنية لروسيا وتركيا.

(م ش)