​​​​​​​المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لبحث أوضاع المنطقة

ومن المرتقب وصول المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لبحث الوضع الإنساني في المنطقة، بالإضافة إلى الدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق النار.

وكانت صنعاء رفضت استقباله طوال الفترة السابقة متزعمة أنه "منحاز للتحالف"، إذ أن آخر زيارة لغريفيث كانت منذ قرابة العام في الـ 11 من آذار/ مارس 2020.

وكان غريفيث، قد أنهى، أول أمس الجمعة، زيارته إلى مسقط، التقى خلالها محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" الحوثية، ناقش فيها خطة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ورفع القيود عن موانئ الحديدة لتعزيز حرية حركة الأفراد والسلع من وإلى اليمن.

وكتب عبد السلام على حسابه في موقع "تويتر" أنه ناقش مع المبعوث الأممي وفريقه "الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرًا للوضع الإنساني الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات، وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة".

(د ع)