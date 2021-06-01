​​​​​​​المبعوث الأممي يغادر صنعاء دون حلول تلوح في الأفق

وأنهى المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، زيارته إلى صنعاء بعد جولة قصيرة التقى خلالها بقائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، في محاولة أخيرة لتحقيق إنجاز في مسيرته المستمرة منذ عام 2018 قبل تقديم تقريره النهائي لمجلس الأمن.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في بيان بعد مغادرته صنعاء، "إنه ناقش مع زعيم الحوثيين (عبر الفيديو)، حركة تنقل الأشخاص والسلع الأساسية والوقود، وضرورة وضع حد للصراع الدائر في البلاد".

وجدد جريفيث التذكير بمواقف الأمم المتحدة في التأكيد على ضرورة الاستخدام المدني للوقود بعيدًا عن أية اعتبارات سياسية أو عسكرية، والحاجة الماسة لوقف إطلاق النار؛ للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني على اليمنيين.

وشدد الوسيط الدولي على أن استمرار الأنشطة العسكرية في العديد من أنحاء البلاد، بما في ذلك في مأرب، يقوّض فرص السلام في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر.

وأكد أنه لا يمكن كسر دائرة الاضطرابات السياسية والعنف، إلا من خلال تسوية تفاوضية تؤدي إلى مستقبل من الحوار السياسي اليمني - اليمني المستدام.

وأشار إلى أنه لا يمكن حكم اليمن بشكل مستدام استنادًا على الهيمنة العسكرية، ملمِحًا إلى طلب تنازلات من قبل الأطراف المتصارعة، وأشار إلى أن اتخاذ القرار للانتقال من الحرب إلى السلام يتطلب تنازلات وتضحيات كبيرة من قيادات الأطراف.

(د ع)