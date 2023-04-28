​​​​​​​المبعوث الأممي لسوريا: على كل الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل مفترق طرق مهماً.

وأكد أنه سيستمر في تواصله بشكل مباشر مع الأطراف السورية وتذكيرها- وخاصة الحكومة - بأن عليها اغتنام هذه الفرصة وإبداء الاستعداد للمضي قدماً على مسار عدد من القضايا المتعلقة بالمضمون، وأشار إلى الانفتاح والتواصل بين دول عربية وحكومة دمشق.

وأضاف إن "الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة الدول الأعضاء في أطراف عملية أستانا والحكومة السورية".

ولفت بيدرسن إلى أنه "يجب على كافة الأطراف الرئيسة - وليس مجموعة واحدة - اتخاذ خطوات ملموسة".

(د ع)