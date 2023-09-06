​​​​​​​المبعوث الأممي إلى اليمن: هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في البلاد

وقال غروندبرغ في مقابلة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركّز النقاشات عليها الآن"، مؤكداً أن "هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين".

وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

وأوضح أن "قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءة"، لكنه أردف قائلاً إن "الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود بشكل سحري".

وعن تراجع دور الأمم المتحدة مع بروز الوساطة العمانية ومحادثات السعودية مع "أنصار الله"، قال المبعوث الأممي: "سترون الآن مستوى مختلفاً من التفاعل بين السعودية والحوثي"، مشيراً إلى أن "تلك المحادثات تهدف جميعها إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم بعضاً برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع".

(م ش)