​​​​​​​المبعوث الأممي إلى اليمن يصل إلى طهران

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، وصول غريفيثس، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مكتب غريفيثس في بيان له، إن "المبعوث الأممي بدأ زيارة إلى إيران، تستمر يومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية جواد ظريف وعددًا من المسؤولين الإيرانيين".

وأوضح أن الزيارة "تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني".

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى طهران، بعد تصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، خلال لقائه سفراء أوروبيين، والذي شدد فيها أنه "لا سلام مع الحوثيين بدون وجود ضغط دولي على إيران".

ومؤخرًا، عقد المبعوث الأممي لقاءات، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

(د أ)