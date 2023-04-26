​​​​​​​المبعوث الأممي إلى السودان: الطرفان غير مستعدينِ للتفاوض

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي اليوم في اتصال بالفيديو من بورتسودان: إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامداً في بعض المناطق لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفينِ المتحاربينِ للتفاوض بجدية".

وأضاف إن ذلك "يشير إلى أن كلاهما يعتقدان أن بإمكانهما تحقيق نصر عسكري على الآخر... هذه حسابات خاطئة".

وتابع "يبدو أنه (وقف إطلاق النار) صامد في بعض الأماكن حتى الآن. لكننا أيضاً نسمع أنباء مستمرة عن قتال وتحرك للقوات"، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 نيسان الجاري ووافق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بدءاً من يوم الثلاثاء بعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية.

ونقلت الأمم المتحدة المئات من موظفيها وأسرهم من الخرطوم إلى بورتسودان.

وتعتزم الأمم المتحدة تأسيس مركز في بورتسودان لمواصلة العمل في الدولة التي يحتاج نحو 16 مليوناً من سكانها - أي ثلث تعدادها - إلى مساعدات إنسانية حتى من قبل اندلاع القتال.

(د ع)