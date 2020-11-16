​​​​​​​المباحثات الليبية تنتهي دون اتفاق والأمم المتحدة تؤكد المواصلة افتراضيًّا

وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي: "إن المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيًّا، بتقنيّة الفيديو، للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة مستقبلًا".

ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء ملتقى "قمرت"، أمس الأحد، دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء الحكومة الليبية المقبلة.

وبيّنت ستيفاني وليامز أنها "راضية جدًّا عن مخرجات هذه المفاوضات"، خصوصًا في ما يتعلق "بالتوافقات حول خريطة الطريق وصلاحيات السلطات التنفيذية".

وأفادت: "لقد توصلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفات مهمة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيات السلطة التنفيذية"، وأضافت "لا يمكن حلّ عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد".

ويشار إلى أن ملتقى "قمرت" انطلق قرب العاصمة التونسية الإثنين الماضي، بحضور 75 ممثلًا عن جميع الجهات، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة في ليبيا، فيما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الجمعة أن المشاركين في الملتقى قرروا إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري يوم 24 كانون الأول/ديسمبر2021.

(س ر)