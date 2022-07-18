​​​​​​​المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان: ستصبح ثورة 19 تموز منارةً للبشرية

أصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان اليوم، بياناً بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز جاء فيه:

"ثورة 19 تموز التي انطلقت شرارتها من كوباني وانتشر دفء ضيائها ونورها إلى روج آفا وشمال وشرق سوريا ثورة مجتمعية وديمقراطية، استمدت أفكارها من فلسفة القائد أوجلان التي تخدم المجتمعات والشعوب في بناء إدارة مشتركة في أجواء مفعمة بالحرية والمساواة والأخوة".

وتابع "عشرة أعوام تزامنت معاً في الدفاع والبناء, الدفاع ضد أشرس التنظيمات الإرهابية في العالم المتمثلة في داعش وأخواتها، بالإضافة إلى المقاومة ضد ذهنية الإنكار والهجمات النابعة من ذهنية البعث الديكتاتوري، والتوازن والحكمة في بازارات القوى العظمى والإقليمية وضد كل أشكال الحرب الخاصة".

أضافت المبادرة "الإدارة الذاتية الديمقراطية التي استطاعت توحيد القوميات والثقافات والأديان، والمساواة بين المرأة والرجل، وهزيمة التنظيمات الإرهابية ألهمت المناضلين والثوار والديمقراطيين في العالم".

وشددت "رغم كل الهجمات المسعورة فأبناء شمال وشرق سوريا (الكرد والعرب والسريان والأرمن والتركمان…) سيعملون معاً لحماية مكتسباتهم، وسيدافعون بكل بطولة وبسالة ضد أي هجمة وعدوان، وبنفس الوقت سيستمرون وبكل جهد ومثابرة لبناء مشروعهم الحضاري الديمقراطي ليكون لائقاً بكل الطموحات والتضحيات التي قُدمت لأجل مجتمع حر سياسي ديمقراطي إيكولوجي وستصبح ثورة 19 تموز نموذجاً ومنارةً للبشرية".

(ف)