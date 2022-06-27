​​​​​​​المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان: العقوبات الجديدة بحق القائد انعكاس للهزيمة أمام مقاومة الكريلا

جاء ذلك، خلال بيان كتابي نشرته المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان على موقعها الرسمي، حول "العقوبة الانضباطية" الجديدة التي فرضتها سلطات الدولة التركية الفاشية على القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين لـ 3 أشهر أخرى.

المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان أوضحت أن "هذه العقوبات الانضباطية الصادرة من السلطات التركية بحق القائد هي انعكاس لوضع تركيا المزري، والمتأزم على كافة النواحي (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية)، بالإضافة إلى الهزائم التي منيت بها أمام مقاومة وحدات الكريلا البطلة والشعب الكردي الصامد المرتبط بحريته، بالمقابل نعتقد أن هذه المشاكل والقضايا يكمن حلها في إمرالي مع القائد".

وأكدت أن النظام التركي لا ينتهج السياسة والممارسة كدولة مؤسسات وقانون، بل ينتهك كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وحتى قوانينه الخاصة، "وخير مثال العزلة المطلقة على القائد أوجلان والعقوبات الانضباطية المتكررة، فهي تنم عن حالةَ حقدٍ وانهزامٍ لنظامٍ فاشي بائس".

وأضاف: "مثل هذه العقوبات لن تنال من إرادة ووقفة القائد أوجلان الأسطورية والتاريخية ولن تستطيع زعزعة إرادة شعبنا ونضاله المشروع لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة بل سيصعد من وتيرة النضال في كل الساحات مع أصدقائه وبكل الأشكال الديمقراطية والحقوقية".

ودعت المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان في ختام بيانها "جميع المنظمات الأوروبية والإنسانية والحقوقية للقيام بواجباتها تجاه هذه الانتهاكات اللا حقوقية وغير المسؤولة".

يشار إلى أن السلطات التركية قد فرضت في 31 أيار الماضي، 3 أشهر أخرى كـ "عقوبة انضباطية" جديدة بحق القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين، بحسب إعلان المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة لمحاميي المكتب الحقوقي في آرسين.

(س أ/ س ر)

ANHA