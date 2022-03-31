​​​​​​​المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان: ميلاد القائد هو انبعاث وطني كردي وشرق أوسط ديمقراطي

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان والذي يصادف في الـ 4 من نيسان/ أبريل، أصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان، بياناً إلى الرأي العام، باركت فيه ميلاد القائد أوجلان للشعب الكردستاني وكل مكونات سوريا وشعوب الشرق الأوسط والعالم"، وأكدت أن "ميلاد القائد آبو ميلاد الانبعاث الوطني الكردي وميلاد شرق أوسط ديمقراطي".

وأكد البيان أن للرابع من نيسان (ميلاد القائد)، معنىً عميقاً للغاية بالنسبة للشعب الكردي، ومناطق شمال وشرق سوريا، "ولذلك يحتفل الشعب الكردي وأصدقاءه بهذا اليوم بفرح وسرور غامر، ويعتبره كولادة جديدة بالنسبة له".

البيان أوضح: "ميلاد القائد للشعب الكردي هي الانبعاثة الوطنية التي كانت على شفا الهاوية والزوال وأيضاً بمثابة المنير للإنسانية لما ما طرحه من أفكار ورؤى لحل القضايا البشرية مثل (الحداثة الديمقراطية ومسائل الحرية ومساواة الجنسين والكونفدرالية الديمقراطية وإلخ" .

أكد البيان أنه وبالرغم من كل "الضغوطات وأشكال التعذيب والتجريد المطلق التي تمارسها الحكومة التركية على شخص القائد في جزيرة ايمرالي المنافية لميثاق الأمم المتحدة لحقوق السجناء السياسيين، وكذلك ِمنظمة العفو الدولية، مازال القائد عبدالله أوجلان يقود أعظم مقاومة بصموده تجاه كل هذه الانتهاكات، وأصبح بوقفته الأسطورية ملهماً للمناضلين والثوار في كردستان والعالم".

ودعت المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان "جميع أبناء شعبنا الوطني وأصدقائه في العالم في هذه المناسبة العزيزة (ميلاد القائد) إلى تصعيد وتيرة النضال من أجل كسر العزلة المطلقة على القائد آبو وضمان الحرية الجسدية".

(آ)

ANHA