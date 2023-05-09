​​​​​​​المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان تدعو للمشاركة بزخم في فعالية 10 أيار

دخلت بعض المراكز والأحزاب السياسية في المنافسة الدعائية مؤخراً حول القائد عبد الله أوجلان، خلال مرحلة الانتخابات التركية، بينما نفى مكتب العصر الحقوقي هذه المعلومات التي وصفها "بالمضللة"، وأكد على عدم ورود أي معلومات عن القائد منذ 25 شهراً.

وفي البيان نفسه، الذي أدلى به مكتب العصر في 3 أيار الجاري، حث الجميع على اتخاذ هذه الحساسية أساساً لهم والتصرف وفق ذلك.

الرد على الادعاءات التي تطال القائد

تعليقاً على بيان مكتب العصر الحقوقي، أوضح الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر أن بيان المكتب جاء في وقته المناسب ليكون رداً على الادعاءات التي تطال القائد عبد الله أوجلان.

فرزندا منذر، لفت الانتباه إلى نظام التعذيب الذي يمارَس في سجن إمرالي ضد القائد، وأوضح: "بلا شك، لإمرالي تاريخ معروف بالتعذيب الهادف لكسر إرادة الشخصيات المعروفة، وخاصة ضد القائد، إذ يمنع لقاءه بمحاميه وذويه منذ أكثر من 25 شهراً".

التلاعب بالمعلومات قبل الانتخابات

ونوّه فرزندا منذر إلى النقاشات التي تجري دون علم القائد عبد الله أوجلان، بين الأحزاب السياسية المشاركة في المنافسة الدعائية للانتخابات التركية، وبيّن: "تسعى بعض الجهات للتلاعب بالمعلومات حول القائد أوجلان قبل الانتخابات التركية، وما نستنتج من ذلك أن للقائد مكانة كبيرة وتأثير فعال".

وأضاف منذر: "للقائد أوجلان مبادئ تركّز على حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وسلمي وحل المشاكل التركية والإنسانية أجمع بذات الشكل، لذلك جميع الادعاءات التي طالت القائد مؤخراً لا صحة لها".

السماح للقائد بلقاء محاميه لإظهار الحقيقة

منذر شدد على أن هذه الادعاءات تؤكد على مدى تأثير الإرادة والمقاومة التي يبديها القائد عبد الله أوجلان: "فإذ فتح باب إمرالي، ستكون رسالة القائد الأولى هي دعوة الشعب للتصويت لصالح الديمقراطية ضد الفاشية التي أصبحت بلاءً على الكرد والترك والعالم أجمع، بذلك ما يجب فعله في هذه المرحلة هو السماح للقائد باللقاء بمحاميه وذويه لإظهار هذه الحقيقة للرأي العام".

لافتاً الانتباه إلى تسليم لجنة مناهضة التعذيب لتقريرها المتعلق بإمرالي في شهر أيلول 2022 إلى تركيا، وإعادة قرار نشرها للسلطات التركية، موضحاً: "سعت سلطات الدولة التركية التستر على هذا التقرير؛ لأن رسائل القائد عبد الله أوجلان تفتح الطريق أمام الديمقراطية والحوار والحرية وتكشف الانتهاكات التركية، فهدف السلطات التركية الحالية ليس الحل بل السلطة".

مقاومة إمرالي

أكد فرزندا منذر أن شعب كردستان يستمد قوته من مقاومة إمرالي وهذه المقاومة هي الأمل في الحرية وحل للقضية الكردية، والفعاليات الحاشدة التي تنظم من قبل الشعب الذي يسعى لإظهار وفائه لقائده، هي للضغط على الرأي العام العالمي.

ودعا الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، الأهالي للمشاركة في الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي ستنظم في 10 أيار الجاري على مستوى إقليم الجزيرة، في مدينة قامشلو؛ للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد ودعماً لانتخابات باكور كردستان وتركيا، لتكون مسيرة تاريخية تملؤها شعارات الحرية.

هذا ومن المقرر أن تنظم فعالية مماثلة في إقليم الفرات، في 11 أيار الجاري.

(آ)

ANHA