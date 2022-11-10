​​​​​​​المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة تدعو الأهالي للمشاركة بزخم في المظاهرة المركزية الأحد المقبل

وجاء ذلك خلال بيان أصدرته المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، اليوم الخميس، دعت خلاله أهالي إقليم الجزيرة والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية للمشاركة بزخم في المظاهرة التي ستنظم يوم الأحد المقبل المصادف لـ 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة".

قرئ البيان أمام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، من قبل عضوة المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، بروين يوسف، بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات المبادرة.

وجاء في مستهل البيان "ندعو أهالي إقليم الجزيرة والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية للمشاركة في المظاهرة التي ستنظم في الـ 13 المصادف يوم الأحد القادم تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سنقاوم الأسلحة الكيماوية وندحر الاحتلال والخيانة" في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو".

وطالب البيان المؤسسات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية بالقيام بمسؤولياتها إزاء الهجمات الكيماوية لجيش الاحتلال التركي، وذلك عبر "إرسال فريق تحقيق دولي وخصوصاً من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية OPCW لوضع حد للجرائم التركية ومحاسبتها".

وأكد البيان في ختامه على "ضرورة تصعيد النضال والانتفاض في وجه الجرائم والهجمات التركية"، وشددوا استمرارهم في دعم مقاومة الكريلا ووصفوا قوات الكريلا بـ "حماة الشعوب".

(آ)

ANHA