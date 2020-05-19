​​​​​​​المبادرة الجماعية لأبناء الهليلية تتوسع، وبلدية الشعب تعد بتنفيذ وعدها اليوم

توسعت مبادرة أبناء حي الهليلية في مدينة قامشلو لزراعة الأشجار، والتي أُطلقت أواخر شهر نيسان الفائت، بمشاركة العشرات من أبناء الحي، حيث وصل عدد الأشجار المزروعة حتى الآن إلى 660 شجرة متنوعة كـ (السرو، والصنوبر، والصفصاف والشمسية، والأشجار المثمرة كالمشمش والزيتون والكرمة).

المبادرة أُطلقت من قبل شابين في بادئ الأمر بزراعة 20 شجرة، في مساحة صغيرة ، ولاقت فيما بعد إقبالاً واسعاً من قبل الأهالي، الذين بدؤوا بتقديم الأشجار وزراعتها في أرض تبلغ مساحتها دونمين ونصف الدونم.

الهدف الأساسي من المبادرة زيادة المساحة الخضراء ضمن مدينة قامشلو، وإنشاء مكان خاص للتنزه في فترة ما بعد الظهيرة.

الأشجار التي زُرعت من قبل الأهالي تحتاج إلى رعاية يومية من سقاية وتقليم وتقليب التربة؛ عبد الحكيم شكري هولي أحد المساهمين في المبادرة أوضح: "نعاني من مشكلة تأمين المياه لري الأشجار"، وبيّن أن تأمين المياه يتم بشكل مبدئي عن طريق صهاريج خاصة بالأهالي لضمان نجاح المبادرة".

ونوه عبد الحكيم بأنهم قدموا طلباً لبلدية الشعب في مدينة قامشلو لدعم مبادرتهم، وقال: "بلدية قامشلو وعدت بحفر بئر لتزويد الأشجار بمياه الري، إلا أن البلدية لم تنفذ وعدها حتى الآن".

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو نوري إبراهيم، أشار إلى سبب تأخر بلدية الشعب في تنفيذ وعدها لأبناء الحي، وقال: "إن زراعة الأشجار تحتاج إلى دراسة مسبقة بإشراف مهندسين زراعيين، إلا أن الأهالي قاموا بهذه المبادرة دون التنسيق مع بلدية قامشلو، والبلدية ستنفذ وعدها".

وأكد نوري بأن بلدية الشعب في مدينة قامشلو واعتباراً من اليوم ستقوم بحماية الأشجار وسقايتها بشكل مؤقت عن طريق صهاريج المياه إلى حين الانتهاء من دراسة حفر بئر بالقرب من مكان المشروع.

(ب ح- ه ح/أ ب)

ANHA