​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا: سوف نواصل الاعتصام ولو استمر لسنوات

لليوم الـ 58، تستمر فعالية خيمة الاعتصام بالقرب من معبر سيمالكا. حيث دعا مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة إلى الاعتصام للمطالبة بجثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في خليفان على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واستلم مناوبة الاعتصام اليوم أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في الحي الغربي في مدينة قامشلو.

عضو حزب الاتحاد الديمقراطي كاميران لوند، ألقى كلمة في خيمة الاعتصام قال فيها: "سوف نواصل فعالية الاعتصام إلى أن نستلم جثامين رفاقنا الشهداء. سوف نواصل الاعتصام ولو استمر لسنوات، لن نوقف هذه الفعالية حتى نستلم جثامين الشهداء".

كما دعا كاميران لوند الشعب الكردي إلى تصعيد النضال ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال في ذلك: "إلى متى سوف يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج الخيانة ضد حركة حرية الشعب الكردي؟ كفى للخيانة".

وبدأت فعالية خيمة الاعتصام اعتباراً من 5 تشرين الأول الفائت للمطالبة باستلام جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يستجب حتى الآن لمطالب المعتصمين.

(ك)

ANHA