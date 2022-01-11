​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا: مستمرون في خيمة الشرف حتى استلام جثامين شهدائنا

يواصل المعتصمون في سيمالكا فعاليتهم المطالبة بتسليم جثامين 5 مقاتلين ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي، استشهدوا في كمين نصبته قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان في جنوب كردستان في الـ 29 من آب الفائت.

ومع دخول الاعتصام يومه الـ 99، يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء.

في وقت كان يُنتظر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لمطالب المعتصمين بتسليم جثامين الشهداء، أضاف ممارسة شنيعة أخرى إلى سجله الحافل بالمؤامرات ضد الكرد وقضيتهم. إذ أغلق، منتصف كانون الأول الفائت، معبري فيش خابور والوليد، اللذين يربطان جنوب كردستان بشمال وشرق سوريا، في خطوة وصفها أهالي المنطقة بأنها محاولة للقضاء على مشروع الإدارة الذاتية بإملاءات من الدولة التركية المحتلة.

وفي سياق الفعاليات المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شارك اليوم الثلاثاء، مجلسا كرزيرو وبروج، وبلديتا خانا سري وكري شيرا، في خيمة الاعتصام التي دخلت يومها الـ 99.

وبعد وصول مجالس وبلدات منطقة الكوجرات إلى خيمة الاعتصام، استلم أهالي ناحية عامودا، مناوبة الخيمة من أهالي ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت باسم بلدتي توبز وجاغر بازار التابعتين لناحية عامودا مها زورو كلمة، قالت فيها: "توجُّهنا اليوم إلى خيمة الشرف هو للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا الحدودي، وإيصال صوتنا إلى الرأي العام حول خيانة الديمقراطي الكردستاني ورفضه تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم".

وأشارت مها "تاريخ الديمقراطي الكردستاني حافل بالخيانة، ابتداءً من شهادة بيريتان وحتى مجزرة خليفان، في تحالفه مع الفاشية التركية، لذا نناشد أمهات الشهداء في باشور كردستان التضامن مع المعتصمين وأمهات الشهداء المطالبين بجثامين الشهداء".

وقالت مها زورو" إن اعتصامهم مستمر في معبر سيمالكا الحدودي، للتضامن مع أمهات السلام والشهداء".

(ع ع /م)

ANHA