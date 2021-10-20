تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في يومها السادس عشر، وسط توافد الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، ومطالبته بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم.

وتوجه المئات من اتحاد غرفة الصناعة واتحاد مهندسي الجزيرة إلى خيمة الاعتصام، رافعين صور شهداء خليفان وصور الشهيدين تولهلدان وسردم بالإضافة إلى الأعلام والرموز الكردية.

ووقف المعتصمون، في ساحة معبر سيمالكا للتوجه إلى بوابة معبر سيمالكا وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني وتواطئه مع الفاشية التركية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الكردي وحركة التحرر الكردستاني.

ولدى وصولهم إلى بوابة المعبر، وقف المعتصمون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقي بعدها بيان من قبل اتحاد غرفة التجارة واتحاد مهندسي الجزيرة، قرأه الرئيس المشترك لغرفة الصناعة في شمال وشرق سوريا، أكرم سليمان.

مرحلة حساسة ومفصلية

وجاء في نص البيان: "إن ما يجري اليوم في ظل التهديدات التركية بحق الشعب الكردي في كافة أجزاءه وخاصة تدخله العسكري في باشور كردستان وروج آفا يشكل مرحلة حساسة ومفصلية في مسيرة نضال شعبنا الكردي من أجل تحقيق حريته".

وأضاف "إن ثورة روج آفا وإنجازاتها وانتصاراتها وتوحد الشعب الكردي على ترابها في مسيرة الحرية باتت تقلق الدولة التركية، لذلك قامت باحتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه، وممارسة أبشع أنواع الجرائم والتغيير الديموغرافي في المناطق الكردية، ولم تكتف بذلك وإنما شنت حرباً خارج حدودها ضد الكريلا وفي مناطق الدفاع المشروع مستخدمة الأسلحة الكيميائية، وحين فشلت أمام مقاومة قوات الكريلا لجأت إلى ضرب الكرد بالكرد مستخدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

'استهداف أبطال الكريلا خيانة وطعنة في الظهر'

وأشار البيان إلى أن موقف الديمقراطي الكردستاني وممارساته لا يخدم الوحدة الكردية المنشودة ويحقق شرخاً وعداءً بين الأطراف الكردية في كافة أجزاءه، مبيّناً أن "مواقف الديمقراطي الكردستاني واستهدافه لأبطال الكريلا يعتبر خيانة وطعنة في الظهر".

وتابع البيان قائلاً: "إن استشهاد مجموعة من أبطال الكريلا على يد الديمقراطي الكردستاني وأدواتهم وحجز جثامينهم يتنافى مع القيم الكردية التي يتحججون بها، عمل لا أخلاقي لا تقبله القيم الإنسانية والمجتمعية والكردايتية".

واستنكر البيان في ختامه ممارسات الديمقراطي الكردستاني التي تخدم الأعداء مناشداً كافة القوى المجتمعية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في باشور (جنوب كردستان) والأجزاء الكردستانية الأخرى لشجب هذا العمل الخائن.

كما طالب البيان "المؤسسات الدولية بشجب وإدانة هذا العمل كونه يتنافى مع القيم الإنسانية وكافة المعايير الدولية، والضغط على الديمقراطي الكردستاني بتسليم الجنازات لذويهم".

هذا وتستمر خيمة الاعتصام غداً بمشاركة اتحاد فلاحي إقليم الجزيرة.

(ع ع /آ)

ANHA