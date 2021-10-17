​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا: امتناع PDK عن تسليم جثماني الشهيدين ضرب للمناشدات الوطنية

توافد أهالي مقاطعة الحسكة واتحاد غرفة التجارة واتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين ( تولهلدان وسردم)، اللذين استشهدا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان.

وتجمّع المعتصمون في ساحة المعبر؛ للتوجه إلى بوابة معبر سيمالكا؛ للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، ليلى إبراهيم.

وجاء في نصه: "إن قوات الكريلا ناضلت طوال أربعة عقود وسخرت كل شيء للدفاع عن كرامة وتطلعات الشعب الكردي في الحرية والانعتاق إلى ما تتطلبه التضحية والفداء، وتشهد لها ساحات الشرف في مواجهة الإرهاب التركي وداعش في أجزاء كردستان".

وشدد البيان على أن ما حدث في خليفان يعتبر وصمة عار للديمقراطي الكردستاني، وقال: "ما حصل مؤخراً في استهداف قوات الكريلا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في كمين غادر، وتسبّبهم في استشهاد خمسة من أبناء وبنات الشعب الكردي وأسر مقاتل، هو وصمة عار لكل مناضل ومحب لوطنه".

وتابع البيان "ما جرى هو إرضاء ومغازلة للفاشية التركية، التي وصفت باشور كردستان بالمستنقع، وأهانت قيادة الديمقراطي الكردستاني أثناء الاستفتاء وهددت بتدميرها".

وأكد البيان أن الامتناع عن تسليم الديمقراطي الكردستاني جثماني الشهيدين يعتبر ضرباً لكل مناشدات القوى الوطنية، وقال: "ما قام به الديمقراطي الكردستاني في استهداف الكريلا وامتناعه عن تسليم جثامين الشهداء هو ضرب لكل مناشدات القوى الوطنية وكافة فئات شعبنا بعرض الحائط، وتجاوز كل القيم والأعراف النبيلة لشعبنا، وهذه الممارسات لا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي".

وشجب البيان ممارسات الديمقراطي الكردستاني المخالفة لمبادئ وميثاق حقوق الإنسان، وأضاف: "الديمقراطي الكردستاني خان الكردستانيين ونضالهم التاريخي وضرب المشروع الكردستاني".

وطالب البيان الديمقراطي الكردستاني "باحترام شهداء الكريلا وتسليم جثامينهم إلى ذويهم والابتعاد عن المخططات التركية التي تستهدف الكردستانيين".

(ع ع / آ)

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