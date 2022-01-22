​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا: على PDK الاعتذار لعوائل الشهداء والرجوع عن خيانته

رغم تساقط الثلوج وبرودة الطقس، لا يزال المعتصمون مستمرون في خيمة الاعتصام المنصوبة في معبر سيمالكا منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، للمطالبة باستلام جثامين الشهداء الذين استشهدوا غدراً في كمين نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني في خليفان لمقاتلي قوات الكريلا.

وتوجه أعضاء هيئة التربية في إقليم الجزيرة ومديرياتها إلى سيمالكا للتضامن مع المعتصمين هناك.

ووصل أعضاء هيئة التربية إلى ساحة المعبر، ثم توجهوا نحو بوابة معبر فيش خابور، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت باسم هيئة التربية في إقليم الجزيرة، سهيلة محمد، كلمة، قالت فيها: "إن عدو الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة يحاولون بشتى الوسائل القضاء على الوجود الكردي ومكتسباته، أمام الصمت الدولي حيال المجازر التي ترتكب بحق أقدم شعب في المنطقة دون أن يحركوا ساكناً".

وأضافت "إن الفاشية التركية تستخدم جميع الأسلحة الفتاكة والمحظورة دولياً ضد قوات الكريلا ومناطق الدفاع المشروع"، وتابعت إن "استشهاد قوات الكريلا على يد بيشمركة الديمقراطي الكردستاني تتحمّل مسؤوليتها سلطات باشور كردستان، لذا هذه الأفعال تعتبر خيانة عظمى يتحمّل مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وقالت أيضاً "باسم هيئة التربية نعلن من أمام معبر سيمالكا تضامننا مع المعتصمين في الخيمة والمطالبة باستلام جثامين شهداء خليفان، ونطالب الديمقراطي الكردستاني بالاعتذار لعوائل الشهداء، والاستجابة لمطالب المعتصمين وعوائل الشهداء لتسليمها جثامين شهداء خليفان إلى ذويهم في أسرع وقت".

هذا، ومن المقرر أن يتوافد يوم غد الأحد مجلس عوائل شهداء ناحية تربة سبيه إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا.

(ع ع/س ر)

ANHA