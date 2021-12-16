​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا يطالبون شعب باشور بإدراك السياسات القذرة لـ PDK

لليوم الـ 73 على التوالي تتواصل فعالية الاعتصام في معبر سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الذين سقطوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح اليم على إغلاق معبر فيش خابور.

وزار خيمة الاعتصام اليوم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة وأعضاء هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة، وعبروا عن استيائهم من مواقف الجزب الديمقراطي، وذلك عبر بيان للراي العام.

’اين هي الأخوة‘

وقرأ البيان من قبل الرئيس المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة فيروشاه رمضان.

واستهل البيان باستذكار شهداء الحرية، وأضاف: "الجميع يعلم أن القوانين الدولية تضمن أن يتم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم خلال فترات الحروب. ومنذ 73 يوماً وأهالي روج آفا يطالبون بجثامين شهدائهم. نحن نطلب جثامين شهدائنا من أولئك الذين يعتبرون أشقائنا. يجب عليكم أداء واجبات الأخوة وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. الحزب الديمقراطي يدعي إنه شقيق لجميع أبناء الشعب الكردي، فإين هي الأخوة؟"

وتطرق فيروشاه رمضان إلى موضوع إغلاق المعبر الحدودي وقال: "منذ أيام وشعبنا هنا يطالب بتسليم جثامين شهدائه. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني أقدم على إغلاق المعبر الحدودي. هل هذه هي الأخوة؟. إننا نناشد جميع أبناء الشعب الكردستاني، وبشكل خاص أبناء باشور كردستان بأن يقفوا إلى جانب جبهة الشهداء. إن عدونا المشترك هو الدولة التركية. نحن نطالب بالأخوة، وإذا كنتم فعلاً ملتزمون بالأخوة فتعالوا وسلمونا جثامين شهدائنا. نحن ندعو أشقائنا في باشور كردستان بإدراك السياسات القذرة للحزب الديمقراطي الكردستاني والتصدي لها".

وبعد قراءة البيان توجه أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى خيمة الاعتصام.

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتدت يوم أمس بالقنابل الغازية على أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية، الذين تجمعوا في سيمالكا، ما أسفر عن إصابة 15 شاباً إصابات اثنين منهم خطيرة.

(ك)

ANHA