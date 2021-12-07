​​​​​​​المعتصمون في سيمالكا لـ PDK: لماذا لا تسلموننا جثامين شهدائنا؟ يجب أن تجيبوا

وبدأت فعالية خيمة الاعتصام في سيمالكا في 5 تشرين الأول الفائت للمطالبة بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتستمر الفعالية في يومها الـ 64.

واستلم أعضاء مجلس ناحية كركي لكي اليوم مناوبة الاعتصام من مجموعة ناحية جل آغا، فيما زار أعضاء قوات حماية المجتمع في ديرك والعاملين في شركة كرزيرو خيمة الاعتصام.

عضوة مجلس ناحية كركي لكي زيلان روج تحدثت باسم مجموعة كركي لكي، وأدانت رفض الحزب الديمقراطي تسليم جثامين الشهداء، وأكدت على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق النتيجة المرجوة، وأضافت: "أتمنى من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يقوم بتسليم جثامين شهدائنا، كما أناشد الحزب بالعودة إلى نهج الكردايتي".

كما تحدث عضو مجلس ناحية جل آغا مراد شمو وقال: "نحن على ثقة أن هذه الفعالية المشرفة سوف تتوج بتحقيق النصر".

وبعد أن استلم مجلس ناحية كركي لكي مناوبة الاعتصام، زار خيمة الاعتصام أعضاء قوات حماية المجتمع في ديرك، حيث استقبلوا بالشعارات وتوجه المشاركون إلى الحدود بين روج آفا وباشور كردستان.

’ الحزب الديمقراطي يرتكب الخيانة‘

عضو قوات حماية المجتمع في ديرك صالح صادق تحدث خلال الفعالية مؤكداً أن هذه الفعالية تستمد العزم من النضال المتواصل للقائد عبدالله أوجلان على مدى 40 عاماً، كما استنكر مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "أندد بمواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض تسليم جثامين شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الشعب الكردي وكردستان. الحزب الديمقراطي يتلقى تعليماته من الدولة التركية، يرتكب الخيانة ولا يفكر سوى بمصالحه"

كما نوه صالح صادق إلى أن البيشمركة الذين فقدوا حياتهم في مواجهة هجمات داعش ضد جنوب كردستان هم أيضاً أبناءهم، وأضاف: "حتى لو استمرت هذه الفعاليات لسنوات، فسوف لن نستسلم وسنواصل المقاومة تحت شعار "المقاومة حياة" الذين يعتبرون أنفسهم طليعة للشعب ولكن الخيانة مترسخة فيهم يجب أن يروا هذه الحقيقية.

كما استقبل المشاركون أيضاً أعضاء شركة كرزيرو الذين زاروا خيمة الاعتصام.

’ نحن على حق وصامدون‘

وتحدث أمين سليمان باسم عمال شركة كرزيرو: "سنبقى ملتزمين بنهج القائد عبدالله أوجلان بكل ثقة. نحن على حق، ولأننا على حق فإننا في روج آفا نواصل المقاومة منذ سنوات. هذه الفعالية هي رسالة. يجب على المجتمع الدولي والكرد الوطنيين والكرد الخونة أيضاً أن يقرأوا هذه الرسالة. المعتصمون هنا ليسوا لوحدهم، بل الشعب موجود هنا كل يوم".

وفي ختام حديثه توجه أمين سليمان بالخطاب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال: "الحزب الديمقراطي في واد والأحزاب الكردية في واد. لماذا لا تسلموننا جثامين شهدائنا؟ يجب أن تجيبوا. لماذا تلتزمون الصمت منذ أيام. من تحاربون. إن الكريلا هم أكثر من ضحى في هذا النضال. يجب على الحزب الديمقراطي أن يسلمنا جثامين شهدائنا".

وبعد انتهاء الفعالية على الحدود زار أعضاء قوات حماية المجتمع والعاملين في شركة كرزيرو خيمة الاعتصام.

(ك)

ANHA