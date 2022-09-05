​​​​​​​المعتصمون في قامشلو: ندعم مقاتلينا وقواتنا العسكرية

نظمت فعالية خيمة الاعتصام من قبل قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو، في 12 آب المنصرم، تنديداً بالصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا، والمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

تستمر الفعالية اليوم الإثنين، في يومها الـ 25 بمشاركة أعضاء قوات حماية المجتمع في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى العشرات من أهالي مدينة قامشلو.

خلال خيمة الاعتصام، ألقى الإداري في قوات حماية المجتمع، عمر يوسف، كلمة، توجه فيها إلى الأمم المتحدة بالقول: "إنكم تدّعون حماية حقوق الإنسان وتدعمون دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى احتلال شمال وشرق سوريا وإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية وإحياء مرتزقة داعش ناهيك عن القضاء على الشعب الكردي وإبادته".

ومضى يوسف في حديثه قائلاً: "تستهدف دولة الاحتلال الأطفال والنساء يومياً على مرأى الأمم المتحدة إلا أنها تلتزم الصمت، لكننا نرد على المحتل التركي بدعم مقاتلينا وقواتنا العسكرية".

(س ر)

ANHA