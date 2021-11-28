​​​​​​​المعتصمون في اليوم الـ55 لفعالية سيمالكا يطالبون PDK بقطع علاقته مع الفاشية التركية

وتوافد أعضاء اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإدانة خيانة الحزب.

وتجمّع أعضاء اتحاد الكادحين في ساحة المعبر؛ للتوجه إلى خيمة الاعتصام، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد الفاشية التركية.

ورفعوا صور الشهداء الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني لمقاتلي الكريلا، وبعد وصولهم إلى ساحة الخيمة، توجهوا نحو بوابة معبر سيمالكا للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وبعد الوقوف دقيقة صمت أمام معبر فيش خابور، قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا، شيرو شرو، وجاء فيه:

"إن مكونات شمال وشرق سوريا تتوجه بشكل يومي إلى معبر سيمالكا للمشاركة في خيمة الاعتصام والمطالبة باستلام جثامين الشهداء، وعلى الرغم مناشدات القوى الوطنية، إلا أن الديمقراطي الكردستاني لم يبدِ أي موقف حيال مطالب المعتصمين وأمهات الشهداء بتسليم جثامين الشهداء إليهم".

ونوّه البيان إلى أن "على الديمقراطي الكردستاني التراجع عن هذه المؤامرات، وعدم التحالف مع الفاشية التركية في مخططاتها التي تحاك ضد الشعب الكردي، ومد يد الأخوة وترك الخلافات جانباً".

واستنكر البيان "ممارسات الديمقراطي الكردستاني في هجماته مع الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع وقوات الكريلا؛ لأن الفاشية التركية وعبر الديمقراطي الكردستاني تهاجم شنكال وشمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع".

وأشار البيان إلى "أن شعب شمال وشرق سوريا يملك جسارة وقوة وطرقاً ديمقراطية، ومطلبه هو توحيد الصف الكردي ضد الفاشية التركية، وليس خلق الفتنة بين أبناء الشعب الكردي".

وناشد البيان "حكومة وسلطات باشور كردستان الكف عن سياستها، ومد يد الأخوة وعدم الانجرار وراء مخططات الفاشية التركية، وقطع علاقاتها مع الفاشية التركية التي تخطط للقضاء على الوجود الكردي".

(ع ع/س ر)

ANHA