وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور للإذاعة العامة الألمانية "آ ار دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "انطباعي هو أن الجانب الروسي يحاول كل شيء لإثارة رد فعل"، مضيفةً "مع أوكرانيا لن يتم استدراجنا إلى هذه اللعبة".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على حدود هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. في الوقت نفسه، استؤنفت أعمال العنف منذ بداية العام في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الإثنين، روسيا إلى وقف "استفزازاتها" وبدء "نزع فتيل التصعيد" على الحدود الأوكرانية حيث تحشد قواتها، إذ قال الوزراء في بيانٍ مشترك "ندعو روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها والعمل فورًا على نزع فتيل تصعيد التوترات انسجامًا مع التزاماتها الدولية".

واعتبروا أن "تحريك تلك القوات على نطاق واسع، ومن دون إخطار مسبق، يشكل تهديدًا وعاملًا لزعزعة الاستقرار"، داعين موسكو أيضًا إلى "الشفافية على صعيد التحركات العسكرية" بناءً على التزامها داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

(د ع)