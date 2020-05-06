​​​​​​​ألمانيا وسويسرا تتوسطان بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة تبادل أسرى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن دبلوماسياً سويسرياً ومسؤولان رفيعان في المخابرات الألمانية، يشاركون في وساطة بين حركة حماس وإسرائيل حول تبادل أسرى، إلى جانب المخابرات المصرية.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "دي تسايت" الألمانية: " أن الوسطاء الأربعة قاموا بزيارات مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر، في الأشهر الأخيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى".

يأتي ذلك في وقتٍ نفت فيه حركة حماس حدوث تقدم في مباحثات تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت في بيانٍ لها، إنه في حال حدث تقدم فإن الحركة ستعلن عنه، مضيفةً: "نؤكد عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال، وإن إسرائيل تهدف من وراء هذه الحملة الإعلامية إلى التملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها حركة حماس، وتضليل أسر الأسرى الصهاينة، والضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وأسرهم".

وفي وقتٍ سابق، طرح رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مبادرة بشأن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وقال: "المبادرة تتمثل بأن يقوم الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، مقابل معلومات عن الأسرى الأربعة لدى حماس".

(ع م)