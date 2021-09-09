​​​​​​​ألمانيا تفتح سفارتها في ليبيا وتدعو لإخراج المرتزقة من البلاد

ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارة إلى طرابلس، الخميس، لسحب أي مرتزقة أجانب من ليبيا، قائلًا في تصريحات صحفية نقلتها شبكة العين الإخبارية: "عملية سحب القوات الأجنبية لا تسير بالسرعة التي كنا نتمناها".

وتابع أنه "يعتزم التشاور مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري مع جميع الأطراف من أجل زيادة الضغط لأجل تحقيق هذا التطور"، في إشارة لسحب المرتزقة.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن الهدف يتمثل في أن يغادر أي مقاتلين أجانب البلاد مع الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الألماني طرابلس في زيارة مفاجئة عنوانها دعم المرحلة الانتقالية، بالتزامن مع إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس، بعد إغلاق دام نحو 7 سنوات.

وسيعقد ماس خلال زيارته إلى ليبيا، لقاءات مع ممثلي المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، وممثلي اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكانت ألمانيا قد استضافت مؤتمرين دوليين بعنوان "برلين 1"، و"برلين 2" لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع وحل الأزمة الليبية.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 شباط/ فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خريطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي، غير أن تركيا التي تنشر آلاف المرتزقة في الأراضي الليبية لم تتحرك بشكل إيجابي في هذا الملف.

(د ع)