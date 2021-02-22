​​​​​​​ألمانيا تدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال محادثات محورية في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "أنا أؤيد إصدار أمر بإعداد عقوبات وقوائم بأفراد... في الوقت نفسه، يجب أن نبحث عن سبل للبقاء في حوار مع موسكو، نحن بحاجة إلى روسيا لحل العديد من الصراعات الدولية".

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية "آن ليند" إنها تتوقع أن يستخدم التكتل نظام عقوبات جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان.

فيما قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "من الواضح أن روسيا في طريق المواجهة مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن هناك "رفضًا صريحًا" من جانب موسكو للتعامل أو احترام حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أمر بالإفراج عن نافالني.

هذا وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الأميركي، مشاورات في بروكسل اليوم بشأن الاستراتيجيّة حيال روسيا ورفضها مطالباتهم بالإفراج عن المعارض الروسي "أليكسي نافالني".

(ش ع)